«В любом будем выигрывать»: Тарасова – о повышении минимального возраста для фигуристов

Накануне конгресс Международного союза конькобежцев одобрил поэтапное повышение минимального возраста фигуристов во взрослых соревнованиях. Теперь спортсменов будут допускать к соревнованиям только по наступлению 17-летия.

Эту новость прокомментировала Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, данное решение не сможет негативно повлиять на российских спортсменов.

«Мы в любом возрасте будем у всех выигрывать», – цитирует Тарасову «Абзац».

Напомним, что российские фигуристы были отстранены от участия во всех международных соревнованиях по указу ISU 1 марта.

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