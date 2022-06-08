«Мне трудно говорить»: Барбара Брыльска отреагировала на происходящее с русской культурой

Звезда «Иронии судьбы, или С легким паром» живет за границей.

Барбара Брыльска – звезда советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» живет за границей. 5 июня она отметила свое 80-летие и получила много поздравлений от российских коллег и фанатов. По ее словам, поздравления от россиян приходят чаще, чем от кого бы то ни было.

Накануне актриса решила высказаться о запрете русской культуры за рубежом.

«Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре – балете и литературе, например. От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль…», — цитирует Брыльску «Абзац».

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