«Потешная разноэтажность»: Шахназаров высказался об объявленном в розыск Глуховском

Накануне стало известно, что российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск. Имя 42-летнего литератора попало в базу разыскиваемых МВД России. Какой именно проступок совершил Глуховский, не уточняется.

Ранее Глуховский сообщил в своем телеграм-канале, что его обвиняют в дискредитации российской армии. Известно, что в 2022 году популярный автор выступил против действий РФ на территории Украины.

Публицист Михаил Шахназаров высказал свое мнение на этот счет.

«Недописателя Глуховского объявили в розыск за дискредитацию наших Вооруженных сил. Простите, но это реально смешно. Книги Глуховского были представлены на книжной Ярмарке, что принимала Красная Площадь, и они свободно продаются в наших книжных магазинах. Какая-то потешная разноэтажность получается», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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Напомним, Дмитрий Глуховский – автор серии романов «Метро» и скандального «Текста». У него есть дом в Испании и гражданство Израиля.

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