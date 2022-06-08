Черная сетка: Михалкова показала себя без прикрас, позабыв про пуш-ап

Кадром актриса поделилась в своей соцсети.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова – девушка открытая. В ее соцсетях буквально ежедневно появляются откровенные снимки, которые будоражат сознание ярых фанатов. На этот раз Михалкова показала фото, на котором позировала в нижнем белье.

Актриса отдала предпочтение черному цвету. Поверх накинула пальто «под леопарда», а завершила образ лаковыми сапогами на шпильках.

«Эффектно! Классная! Красотка невероятная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, из «Уральских пельменей» Михалкова ушла в 2019 году. По слухам, актриса попросила увеличить гонорары, но организаторам эта идея не понравилась.

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