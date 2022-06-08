Всего 10% из шоу-бизнеса: известный певец назвал артистов, которые точно не геи

Данко считает, что гетеросексуалы не могут облачаться в «перья».

Певец Данко заявил, что 90% представителей отечественного шоу-бизнеса – это секс-меньшинства. Артист уверен, что виноваты в этом сами зрители, которые любят внешнюю мишуру, «перья».

«Вы посмотрите на звезд: что носит человек, как он говорит, как себя ведет на сцене. Сплошной радужный флаг! И народу это заходит, они хлопают, платят деньги. У нас над артистами принято смеяться: всем фриков подавай, каких-то убогих уродцев», — цитирует Данко сайт КП.

Артист огорчен, что на эстраде практически не осталось «нормальных, достойных» мужчин. В числе знаменитостей, которые сохранили свою природную идентификацию Данко назвал Стаса Михайлова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова.

«А на остальных пробы ставить негде! Не хочу называть имена, но они итак очевидны», — сказал Данко.

По его словам, мужчина с традиционной ориентацией никогда «перья» на себя не наденет, только, если это будет необходимо для какой-то драматической роли.

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