Глазами Авербуха: Арзамасова в топе и брюках кюлотах цвета карамели отметилась на отдыхе

Супруги проводят отпуск на море. Актриса похвасталась тем, как она счастлива рядом с возлюбленным.

Елизавета Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что актриса стала знаменита, когда снялась в «Папиных дочках».

Потом артистка активно пополняла свою фильмографию и стала играть в театре. Лишь о личной жизни она много лет умалчивала. Но два года назад стало известно о ее романе с Ильей Авербухом.

больше по теме Влюбленные на отдыхе: Лиза Арзамасова запечатлела Илью Авербуха во время променада у моря Актриса поделилась красочными кадрами с отдыха.

Они счастливы в браке и уже воспитывают сына Льва. Для Лизы этот ребенок стал первым, а вот для 48-летнего фигуриста уже второй. От первого брака у него есть сын Марти.

Обычно супруги появляются вместе на важных мероприятиях. Но на днях они улетали на море. Если в первый день Арзамасова засняла, как муж гуляет по побережью, то теперь уже он запечатлела жену.

Актриса покрасовалась перед возлюбленным в костюме с топом и брюках кюлотах цвета карамели. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и сделал талию еще тоньше.

«Спасибо за еще один солнечный день. Фото: Илья Авербух», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Ее образ дополняла соломенная шляпка. «Ну что за леди», «Роскошный наряд», «В глазах любимого вы прекрасны», «Какая красоточка», «Обожаю такие наряды», «Счастье читается по вашим глазам», «Ну до чего красивая», «Илья вас заснял в лучшем образе», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.