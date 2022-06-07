Акилина, Алина, Мирослава: почему у дочери Александра Михайлова три имени

Дочь Александра Михайлова пошла по стопам своего знаменитого родителя. В 20 лет на ее счету около 19 ролей, зрители ее знают как Мирославу Михайлову. Но оказалось, что это имя наследница исполнителя главной роли в фильме «Любовь и голуби» носит только с 14 лет.

При рождении Александр Михайлов и его жена Оксана Васильева дали ей имя Алина, но по святцам называли дома Акилиной. На мысль о том, что эти имена не подходят девочке натолкнул их друг из Германии, нумеролог.

С ними Михайлов с женой общался по скайпу, приятель увидел дочку артиста и заявил, что это имя ей не подходит, дескать, оно заземляет ее в то время, как Акилина по духу свободная.

Впечатленная наследница отреагировала на эти слова бурно, заявив, что всю жизнь не любила свое имя. После ночи раздумий родители предложили дочке имя Мирослава, которое вполне ее устроило, пишет 7days.ru.

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