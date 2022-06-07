Прихватила сумку и туфли: Нетребко в струящемся платье мидакси устроила шопинг в Лондоне

Оперная дива пришла в восторг от необычных дизайнерских вещей с изображением мультяшных героев.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она регулярно дает гастроли и выступает не только в театрах, но и на исторических аренах.

Однако в этом году артиста вынуждена была сделать перерыв в работе и провела отпуск в Египте. На сцену она вернулась в конце весны, с триумфом выступив в Париже и Милане.

Теперь у Анны снова выдались редкие свободные дни. Она смогла приехать в Великобританию, где погостила у друзей в отдаленном графстве и повеселилась на английской свадьбе.

Она сразила поклонников своим ярким образом со шляпкой. А вот 7 июня Нетребко приехала в Лондон. Она устроила шопинг, оказавшись в центре города.

Артистка обожает необычные вещи, поэтому пришла в восторг увидев туфли, сумки и другие вещи с мультяшными изображениями, единорогами и покемонами.

Она была в струящемся платье с принтом «мильфлер». Оперная дива примерила туфли с крошечными чайниками вместо каблуков и взяла в руки сумку с единорогами.

На этом ее вечер не закончился. Анна отправилась в роскошный ресторан, где побаловала себя десертом с горячим шоколадом. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.

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