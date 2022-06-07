«Носил женские заколочки, женские чулочки»: Данко рассказал о неожиданном прошлом Цискаридзе

Певец Данко утверждает, что сам работал в Большом и все видел.

Певец Данко высказался, что Максиму Галкину нашли не лучшую замену в программе «Сегодня вечером». Артист заявил, что нового ведущего Николая Цискаридзе ни разу с женщиной не видели.

Данко заверил, что сам является профессиональным артистом балета, некогда танцевал в Большом театре и, якобы, видел, каким был Цискаридзе в ту пору.

«Это был первый мужчина в театре, который носил женские заколочки, женские чулочки, какую-то женскую сумочку… Мы когда работали при Григоровиче, мужеложество считалось преступлением. Артисты танцевали Спартака, Ивана Грозного — такие жесткие мужские роли. А Цискаридзе был другой. До сих пор помню, как вся труппа над ним смеялась», — поведал Данко КП.

По мнению музыканта, у Цискаридзе и подобных ему есть некие влиятельные друзья, которые помогают им становиться популярными.

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