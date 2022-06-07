«Смотрите, спинка какая»: Пынзарь кокетливо покрутилась перед зеркалом в белом вязаном микро-топе и шортиках

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь показала в микроблоге идеальный летний образ для обладательниц стройных фигур и плоских животов.

Дарья Пынзарь покрутилась перед зеркалом, демонстрируя вид спереди и сзади.

Блондинка облачена в белый вязаный микро-топ и джинсовые шортики.

«Смотрите, спинка какая, — сказала Дарья Пынзарь в кадре. — Выглядит очень эффектно».

Ведущая «Дома-2» вместе с нарядом продемонстрировала, что находится в прекрасной форме, и отдых в отеле по системе «все включено» вовсе не отразился на ее фигуре.

Дарья Пынзарь все также стройна и тонка. Судя по всему, когда Пынзарь жаловалась на быстрый набор килограммов из-за очень вкусной и обильной еды в отеле, она всего навсего кокетничала.

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