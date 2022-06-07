«Ради денег готова руку на коленке терпеть?»: Нетребко осудили за безобразное фото с менеджером, который дает ей работу

Похоже, что Анна Нетребко готова на многое, лишь бы оставаться на плаву.

Анна Нетребко недавно призналась, что на нее оказывали давление перед тем, как она сделала свое скандальное заявление, в котором отреклась от России.

Сейчас Нетребко открыто сказала журналистам, что готова сидеть не только на двух стульях, но и на трех, если понадобится.

И все-таки часть контрактов оперная дива все-таки потеряла. Кроме того, с ней перестал работать лейбл Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music. Звезда постаралась восполнить потерю и стала сотрудничать с новым пиар-специалистом, который обеспечил ее работой.

«Знакомьтесь. Это мой новый менеджер — Мигель Эстебан. Спасибо за огромную работу в эти непростые месяцы! На днях опубликую мое расписание на лето!» — представила его публике знаменитость.

На обнародованном фото импозантный мужчина навалился на звезду всем телом и беспардонно схватил мировую звезду (к слову, замужнюю) за ногу. Пользователи Сети поразились такой раскованности артистки.

«Ради денег готова руку на коленке терпеть?», «А Юсиф (муж Анны Нетребко, — прим ред.) фотографирует? Высокие отношения!», «Смотреть на этот срам противно», «Боже, какое унижение», — комментируют фолловеры.

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