Сама элегантность: Подольская в молочном костюме с шортами предстала на красной дорожке с сестрой

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Многие зрители любят ее творчество с тех пор, как певица приняла участие в «Фабрике звезд». Примечательно, что она может похвастаться тем, что обрела счастье в личной жизни.

Артистка недавно отметила годовщину отношения с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.

Не так давно Подольская с размахом отметила свое 40-летие. Она устроила вечеринку, собрав друзей и родных. А вот 7 июня певица вышла в свет, но не с мужем, а своей сестрой-двойняшкой Юлианной.

Она не скрывает, что они очень близки. Для красной дорожки Наталья облачилась в молочный костюм с шортами-бермудами. Лук дополнили босоножки на шпильке.

Примечательно, что ее сестра выбрала яркое платье с цветочным принтом и жакет. Они насладились комедией «Молодой человек». Певица решила покрасоваться в наряде и насладиться тем, как играют актеры. В фильме снялись: Павел Табаков и Данила Козловский.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие отметили, что она похорошела. «Какая стройная», «Очень стильно», «Наталья, как вы с сестрой похожи, но при этом каждая индивидуальность», «Шикарный костюм», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.