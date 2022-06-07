«Счастлива, как никогда»: Любовь Успенская и ее дочка Татьяна предстали в одинаковых нарядах

Певица Любовь Успенская стала гостьей модного показа своей наследницы и была очень вдохновлена.

Певица в жанре шансона Любовь Успенская после жутких скандалов и публичных ссор и разбирательств сумела наладить отношения со своей единственной дочерью Татьяной.

И теперь звездная мама гордится наследницей и даже щеголяет в нарядах, которые придумывает Татьяна.

В микроблоге Любовь Успенская разместила фото, на котором запечатлена вместе с дочерью. Певица и ее наследница одеты в наряды, сшитые из одинаковой ткани и похожие по подаче и стилистике.

«Сегодня я счастлива, как никогда. Меня переполняет гордость за мою Танечку! В субботу состоялся показ совместной коллекции одежды от Аники Керимовой и Татьяны, который произвел настоящий фурор. Девочки потрудились на славу и задали, как я считаю, новый тренд на многие годы. Я с большим удовольствием примерила на себя один из образов из новой коллекции «Ангелы живут в нас» и в дальнейшем планирую всегда поддерживать этот бренд», — пообещала Любовь Успенская.

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