В России отменили уже третий концерт Филиппа Киркорова

На этот раз — в Майкопе.

Для Филиппа Киркорова наступили смутные времена. Стало известно, что уже третий концерт поп-короля отменили в России.

Мероприятие должно было состояться 18 июня в городе Майкопе. Однако организаторы сообщили, что оно не состоится.

«Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно», — сообщили владельцы концертного зала «Нальмэс» РИА Новости, где артист должен был выступать.

Ранее в Ставрополе и Ессентуках также был отменен концерт артиста.

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