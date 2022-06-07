Похудевшая Саша Черно в кипенно-белом жакете и синих шортах показала ножки-спички

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно хорошеет день ото дня. Несколько месяцев назад, чтобы похудеть, она решилась на кардинальные меры.

К этому дню Саша Черно потеряла более пятидесяти килограммов из ста семидесяти. Саша невероятно гордится своими успехами.

Чтобы все видели, какой стройной она стала, Саша Черно подбирает соответствующий гардероб.

На этот раз на прогулку с сыном Стефаном Саша Черно отправилась в синих шортах и кипенно-белом жакете. С помощью ремня Саша Черно подчеркнула наметившуюся талию, а шорты открыли взору ее стройные и похудевшие, ставшие, как спички, ножки.

Напомним, Саша Черно сообщила и неприятную новость. Они с мужем Иосифом Оганесяном решили разъехаться. Пока временно, но после будет принято судьбоносное решение — быть вместе или остаться друзьями.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.