Просто леди: Кудрявцева облачила трехлетнюю дочку в платье Burberry для ужина в ресторане

Лера Кудрявцева большую часть своей жизни работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка всегда наряжается для эфира в яркие наряды.

Недавно ей довелось пообщаться с Ладой Дэнс, которая не только раскрыла тайны из личной жизни, но и похвасталась роскошным гардеробом. Однако сама Лера не часто носит дорогостоящие наряды.

Телеведущая уже давно счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария. Не так давно Кудрявцева свозила наследницу на море в Турцию.

Теперь они решили выйти из дома и поужинать в ресторане. Для такого случая свою наследницу звезда облачила в платье платье Burberry с белым воротником «Клодин». Наряд дополнили алые босоножки в горох.

«Надо уже на площадку торопиться!» — заявила кроха.

В это время Лера ее крепко обнимала.

«Мам, ну нужно уже выходить на улицу», — сказала Мария.

Оказалось, что наследница телеведущей взяла с собой прозрачный рюкзак, в который сложила игрушки и то, что посчитала нужным. Они отправились на прогулку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие также осыпали комплиментами ее подросшую дочку. «Ну что за красавица», «Мария сладкий пирожочек», «Разве можно ее не любить?», «Она чудесная», «Вот это модница растет», «Безумно хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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