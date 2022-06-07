«Ребра торчат, а ноги мощные»: Бузова показала фигуру в купальнике из тесемок и треугольников

Звезда вслед за Ксенией Бородиной улетела отдыхать в Турцию.

Прошли те времена, когда российские селебрити плевались в сторону Турции, как на попсовый курорт. Выбирая между странами, которые сейчас более-менее доступны, отечественные звезды частенько делают ставку на землю османов.

Ксения Бородина, к примеру, с гордостью сообщила, что арендовала турецкую виллу за 2 миллиона рублей. И это без цены за питание и оплаты услуг помощников по хозяйству.

Ольга Бузова тоже последовала примеру своей бывшей коллеги по «Дому-2» и оказалась на Средиземном море в Белеке. Артистка недавно жаловалась, что поправилась и никак не могла похудеть. Но сейчас ей, похоже, все-таки удалось сбросить вес.

В своем телеграме Бузова показала фигуру в минималистичном купальнике, который состоял из тесемок и треугольников ткани.

«Ребра торчат, а ноги мощные, как у танцовщицы», «Олечка, как похудела!», «Богиня!», «Стройняшка какая!» — восхитились фолловеры.

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