Хит лета: Бузова в комбинезоне цвета фламинго и на каблуках предстала в Белеке

Телеведущая выбрала образ в стиле Барби для вечернего ужина на отдыхе.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она была участницей «Дома-2», а потом заняла место Ксении Собчак, которая вела проект с Ксенией Бородиной.

И вот уже 18 лет блондинка строит карьеру на ТВ и смогла добиться больших успехов. Она продумывает свои образы до мелочей, экспериментирует с имиджем и старается держать себя в форме.

больше по теме Сбежала отдыхать: Бузова в шелковом костюме в бельевом стиле отметилась в Турции Телеведущая устроила себе отпуск после большого концерта в Москве.

На днях Ольга дала большой концерт в Москве. Посмотреть на ее выступление пришли многие знаменитости от Филиппа Киркорова до Виктории Бони. Примечательно, что она уехала отдыхать в Турцию на несколько дней. Артистка проводит время у бассейна, загорает и ходит в СПА. С собой Бузова взяла несколько летних образов.

На этот раз телеведущая нарядилась в комбинезон цвета фламинго с шортами. Романтичные ниспадающие рукава придали луку воздушности. Наряд дополнили туфли на каблуке. Ольга также сделала высокий хвост. У нее получился образ в стиле Барби с акцентом на ноги.

Примечательно, что такой же цвет нарядов этим летом носит певица Алсу. Многие поклонники осыпали комплиментами Бузову и отметили, что она похорошела. «Какая классная», «Просто роскошная», «Оля, вот это наряд», «Тебе такое очень идет», «Ноги кажутся бесконечными», «Да ты красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.