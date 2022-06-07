«Время Лобного»: Ольга Орлова в голубых джинсах и жакете в клетку приехала на «Поляну» «Дома-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась в микроблоге видео, на которых запечатлела, как выглядит перед началом съемок «Поляна».

Теледива сняла сначала себя на фоне съемочной площадки «Дома-2».

«Ну что? Время Лобного. Оля на работе», — сказала в кадре Ольга Орлова.

Затем звезда показала кадры, которые сделали, вероятно, профессионалы. На видео запечатлено, как Ольга Орлова идет по съемочной площадке — «Поляне» «Дома-2».

«Вот какая у нас красота с высоты птичьего полета», — похвасталась Ольга Орлова залитой солнцем «Поляной».

Для съемок Ольга Орлова облачилась в стильные джинсы голубого оттенка и жакет в клетку, гармонирующий по цвету с брюками. Выглядела Ольга Орлова стильно и безупречно, впрочем, как и всегда.

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