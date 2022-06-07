«Волочкова даже адрес дочки не знает!»: Данко считает, что балерину ограничили в правах

Не утихает словесная баталия певца Данко и балерины Анастасии Волочковой. Сперва музыкант обозвал артистку «позором Большого театра», прима не стала молчать в ответ и вспомнила, что ее оппонент оставил жену с больным ребенком.

«Порядочные так не поступают!» — возмутилась знаменитость.

А теперь пришла ответочка от Данко, который решил давить на больную мозоль.

«Чья бы корова мычала! От яжматери Волочковой родная дочь ушла к отцу и уже почти четыре года живет в его доме. Возможно, знаменитая мама ограничена в правах? Иначе как объяснить, что Волочкова даже не знает адрес, где живет ее дочка? Она много лет льет грязь на отца своей дочери, поэтому дорога в тот дом ей закрыта. Так что Волочковой о детях лучше молчать», — сказал корреспонденту КП Данко.

Он заявил, что платит своему ребенку исправно алименты и вообще «красавчик».

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