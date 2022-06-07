«Ее в плен взяли»: почему Пугачева в Израиле грустит и молчит в сторонке

Певец Данко заметил, что Алла Пугачева практически на всех обнародованных Максимом Галкиным кадрах в соцсетях запечатлена с потухшими глазами, хоть и пытается выдавить порой улыбку.

Кроме того, обычно она молчит, сидя в сторонке. Это так не похоже на своенравную королеву российской сцены, которая всегда славилась мощным характером.

«Сейчас ее в плен взяли. <…> Ее последний муж оказал очень плохое влияние. Да, семья, дети, счастье — это все замечательно. Но нас лишили великой певицы», — сказал музыкант журналистам КП. А когда они уточнили у Данко, точно ли он имеет в виду Максима Галкина, тот подтвердил — именно его.

«Постепенно стал навязывать ей свое мнение, свое творчество. А от ее творчества ничего не осталось. Вот и сейчас увез ее куда-то в Израиль, на всех видео она сидит и даже не говорит ничего. И только глаза очень грустные…» — сказал Данко.

По мнению артиста, для русского народа лишиться такой певицы — это настоящая трагедия.

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