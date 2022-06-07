Уже такие взрослые: Ирина Агибалова из «Дома-2» показала своих кипрских внука и внучку

Экс-участница реалити-шоу Ирина Агибалова и ее муж принимали дорогих гостей на вилле.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живет на две страны — Россию и Кипр. В Москве у Агибаловых старшая дочка с семьей, на Кипре — младшая с мужем и детьми.

На Кипре Ирина Агибалова и ее супруг год назад купили виллу в ипотеку недалеко от района, где живет семья их дочери Риты. Так что дети Маргариты, внуки Ирины Агибаловой, довольно часто навещают бабушку и дедушку сами, без своих родителей.

В микроблоге Ирина Александровна поделилась видео, на котором запечатлела, как внуки Митя и Белла приехали к ним в гости на собственном транспорте. Муж Ирины Агибаловой составил компанию детям.

«Сегодня у нас были в гостях внуки. Приехали на электровелосипеде и на электросамокате. Мы — пенсионеры продвинутые. Достали свой электросамокат и покатались с внуками», — рассказала Ирина Агибалова подписчикам.

Те удивились тому, как заметно подросли за этот год Митя и Белла.

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