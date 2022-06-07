Бородина в летней мини-юбке и ботинках на тракторной подошве появилась на детском празднике

Телеведущая после отпуска в Турции отправилась с дочками на вечеринку.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться большим количеством нарядов, которые хранит у себя в гардеробе.

Если для съемок стилисты ей подбирают образы, то в обычной жизни она сама выбирает наряды. Недавно телеведущая отдохнула в Стамбуле. Она успела не только увидеться с турецкими актерами, но и устроить шопинг.

Накануне Бородина вернулась в Москву. Лишь один вечер она посвятила отдыху. А вот 7 июня телеведущая принарядилась, чтобы выйти в свет.

Она предпочитает не сидеть дома после того, как развелась с Курбаном Омаровым. Примечательно, что брюнетка облачилась в летнюю мини-юбку и лонгслив черного цвета. Образ она дополнила поясом, а также ботинками на тракторной подошве.

Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Ксения отправилась с дочками Марусей и Теоной на детский праздник к друзьям. Младшая наследника телеведущей с цветными волосами покрасовалась с подругой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Однако некоторым ее наряд показался неуместным. «Ксюша, какие ножки», «Очень красивая», «Не коротковата юбка для детского праздника?», «Раньше ваши образы были скромнее», «Вот это вы нарядились! С такой фигуркой можно и мини носить», «Да, ваши наряды все смелее», — стали писать пользователи Сети.

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