«Такая красивая»: Вика Романец в платье с принтом мильфлер отправилась на свидание после измены Антона Гусева

Бывшие участники «Дома-2», супруги Вика Романец и Антон Гусев готовятся к разводу. Восьмого июля их брак будет расторгнут по инициативе Виктории, которая не намерена мириться с изменой Антона.

Узнав о предательстве мужа, Вика Романец улетела залечивать раны на Лазурный Берег Франции.

Несколько дней назад она вернулась в Москву и пытается получать максимум удовольствия от жизни. Вика Романец вкладывает деньги в свою внешность, балует себя красивыми нарядами и даже ходит на свидания.

В микроблоге она покрасовалась в платье с принтом мильфлер, что в переводе с французского означает «тысяча цветов». Поклонники тут же заподозрили, что Вика Романец собралась на свидание. И она подтвердила их догадки.

«Сейчас многие начали писать, спрашивают, куда я такая красивая собралась, на свидание? На массаж! Ну, а потом чуть-чуть свидания», — пококетничала Вика Романец.

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