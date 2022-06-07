Марина Зудина блеснула на красной дорожке соблазнительным декольте

Звезда «Содержанок» Марина Зудина пришла на светскую премьеру фильма «Молодой человек». Актриса надела черный брючный костюм, который подчеркнул ее соблазнительное декольте.

Украсила образ артистка сумкой на золотой цепочке.

Вообще, Марина Зудина прекрасно выглядит для своего возраста. В сентябре артистке исполнится 57 лет, однако на вид, считают поклонники, ей можно дать не больше 40.

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