Подольская рассказала, как уехала от Преснякова в Европу

Наталья Подольская недавно отметила 40-летие. Артистка с размахом отметила день рождения, несмотря на многочисленные приметы.

Во вторник, 7 июня, певица посетила светский показ фильма «Молодой человек». Журналистам она призналась, что недавно вернулась из Европы.

«Вот только что была в Риме, а летом собираюсь в Белоруссию — сначала в Могилев, а потом на «Славянский базар», — цитирует Подольскую Teleprogramma.pro.

Кстати, поездку в Рим Подольской подарил на день рождения муж Владимир Пресняков. Артисты счастливы в браке уже 20 лет и вместе растят двух сыновей.

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