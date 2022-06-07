Цветут по очереди: Сябитова показала кусты в своем огороде, посаженные по правилам ландшафтного дизайна

Среди них есть даже экземпляр, который подарила Лариса Гузеева.

Роза Сябитова — отличная хозяйка, свой огород она засаживает самостоятельно, без наемного рабочего труда. Правда, в этом году она решила сократить количество овощей, ограничившись помидорами и зеленью.

А вот декоративных культур телесваха насадила вволю. Ранее Сябитова похвасталась цветами возле дома, среди которых обнаружились редкие экземпляры вроде черных тюльпанов. А теперь в своем телеграме ведущая продемонстрировала цветущие кусты.

«По правилам ландшафтного дизайна кусты нужно высаживать таким образом, чтобы сначала зацветал один, потом продолжал цветение другой, ну и так далее на протяжении всего лета. У меня начинает цвести сирень. Она идет всегда под номером два. У меня очень много сирени, даже есть сирень Ларисы Гузеевой, обязательно ее покажу, когда она зацветет. Красота неимоверная!» — сказала знаменитость.

Роза Сябитова пожелала всем красоты в душе и хорошего настроения.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.