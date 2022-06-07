Влад Лисовец: «Если бы у осуждающих была возможность уехать — они бы уехали»

Известный стилист Влад Лисовец появился на светской премьере фильма «Молодой человек» в Москве. Наш журналист спросила — как он относится к тому, что некоторые звезды шоу-бизнеса приняли решение уехать из России в сложное для страны время.

«Это право каждого человека. Отъезд — это не предательство. Человек может уезжать, приезжать. Более того, я уверен, что если бы у осуждающих была возможность уехать — некоторые из них бы уехали. Мы имеем право быть согласными или не согласными с какой-то позицией. И это нормально», — цитирует Лисовца Teleprogramma.pro.

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