«Конечно, знает»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» рассказала о реакции отца, с которым не общалась много лет, на ее беременность

Бывшая участница «Дома-2» и экс-ведущая телестройки, 35-летняя Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.
Юлия Ефременкова рассекретила беременность в конце мая, сообщив, что находится уже на приличном сроке ожидания малыша.
Будущая мама рассказала о беременности и своему отцу, с которым не общалась больше двадцати лет.
Как призналась Юлия Ефременкова в микроблоге, он счастлив, что станет дедушкой.
«Конечно, знает, — ответила Юлия Ефременкова на вопрос подписчицы об отце. – Папа счастлив, он впервые станет дедулей».
Напомним, Юлия Ефременкова впервые за много лет встретилась с отцом в августе прошлого года. Для этого ей понадобилось сначала консультироваться с психологом. Отец и дочь не общались больше двадцати лет. Леонид Евгеньевич Кириенко счастлив в новом браке с женщиной, у которой есть дети и внуки.
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