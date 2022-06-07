Апельсиновый плюс розовый и другое: Рогов назвал важнейшие тренды этого сезона

Александр Рогов снова в деле на СТС.

Стилист Александр Рогов вновь выпускает модное шоу на СТС, теперь оно называется «Рогов+». В последнем проекте фэшн-эксперт огласил главные тренды этого сезона.

«Обратите внимание на главные тренды! Апельсиново-оранжевый в сочетании с розовым – тренд сезона! Брючные костюмы – тренд сезона! Ну и, конечно же, броши-цветы! Пикантно, красиво, женственно!» — прокомментировал Александр Рогов на примере образа Елены Летучей.

Напомним, ведущая снялась всего в двух выпусках программы, после чего уволилась, заявив, что приходила совсем на другой проект. Кроме того, Летучей не понравилось участвовать в передаче в качестве плюсика к фамилии Рогова.

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