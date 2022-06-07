«Деньги не пахнут»: Лобода согласна выступать перед россиянами, но скрытно

Ненавидящая россиян украинская так называемая певица Светлана Лобода перестала публично рыдать и снова возобновила концертную деятельность. Бывшая продюсер артистки Нателла Крапивина сообщила, что на территории России Лобода концерты давать не будет. А вот за границей перед россиянами за большие деньги выступить готова.

«Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка такая сложная у всех, то мы делаем 70 тысяч евро уже с включенными туда перелетом. Вам не нужно будет заниматься логистикой группы, вы получите артиста уже на площадке, нужно будет только организовать ее пребывание там — отель, встречу на месте, автомобиль и суточные для коллектива», — сказала Крапивина в соцсетях.

Некоторые россияне возмущены поведением певицы. «Деньги не пахнут», — заметили пользователи Сети.

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