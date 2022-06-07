Блюдо за 15 минут: как приготовить курицу терияки
Видео
Как сделать из старой полки авторскую вещь
Видео

«Смотримся?»: вернувшаяся на «Дом-2» Клава Безверхова закрутила роман с Артемом Грантом

Молодая мама Клава Безверхова поделилась совместным снимком с избранником.

«Смотримся?»: вернувшаяся на «Дом-2» Клава Безверхова закрутила роман с Артемом Грантом
Клава Безверхова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова на днях вернулась на проект и стала действующей.

Ради телестройки и новых отношений Клава Безверхова оставила сына, которому нет еще и года.

На «Доме-2» Клава Безверхова закрутила роман с одним из самых красивых и ярких парней реалити-шоу – с Артемом Грантом.

Клава уже успела похвастаться тем, какого парня закадрила, перед подписчиками микроблога. Она разместила снимки, на которых предстала вместе с Артемом Грантом.

Клава Безверхова и Артем Грант
Клава Безверхова и Артем Грант. Фото: соцсети

«Смотримся?» — поинтересовалась Клава Безверхова у своей аудитории.

Подписчики ответили положительно, давая понять, что, по их мнению, Клава Безверхова и Артем Грант – очень красивая пара.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

«Дом-2»Артем ГрантКлава БезверховаКлавдия Безверховановые отношенияучастники Дома-2