«Смотримся?»: вернувшаяся на «Дом-2» Клава Безверхова закрутила роман с Артемом Грантом

Бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова на днях вернулась на проект и стала действующей.

Ради телестройки и новых отношений Клава Безверхова оставила сына, которому нет еще и года.

На «Доме-2» Клава Безверхова закрутила роман с одним из самых красивых и ярких парней реалити-шоу – с Артемом Грантом.

Клава уже успела похвастаться тем, какого парня закадрила, перед подписчиками микроблога. Она разместила снимки, на которых предстала вместе с Артемом Грантом.

«Смотримся?» — поинтересовалась Клава Безверхова у своей аудитории.

Подписчики ответили положительно, давая понять, что, по их мнению, Клава Безверхова и Артем Грант – очень красивая пара.

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