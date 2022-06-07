Стало известно, в каких условиях на самом деле живет сейчас вдова Градского

38-летняя Марина Коташенко воспитывает двух сыновей от Александра Градского — одному три года, второму — семь. После смерти певца модель продолжает жить в доме в Подмосковье, который артист построил незадолго до своего ухода из жизни.

«Марина, несмотря на свою внешнюю хрупкость, очень мужественный человек. За эти шесть месяцев она прошла такое количество испытаний, которые не каждой представительнице прекрасного пола по силам. Все удары она принимает со свойственным ей спокойствием. Она сегодня занята воспитанием младших наследников Саши, которым всего-то три года и семь лет», — заявил близкий друг Градского изданию «МК».

Всего на счету Александра Борисовича четыре брака. Несмотря на большую семью, 72-летний артист, по словам близкого друга — журналиста Андрея Караулова, умирал практически в одиночестве.

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