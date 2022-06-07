В молодежном стиле: Алсу в модном бомбере и джинсах палаццо вышла на променад

Певица похвасталась актуальной обновкой. Она покрасовалась в своем женственном наряде на природе.

Алсу является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка не скрывает, что популярность пришла к ней в юности. Она блистала на фестивалях и ездила на «Евровидение».

Спустя годы певица стала женой бизнесмена Яна Абрамова и мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Лишь недавно она стала чащ выходить в свет после пандемии.

Поклонники отмечают не только вокал Алсу, но и ее чувство стиля. Певица всегда тщательно подбирает образы, стараясь быть примером для дочек. Этим летом она носит легкие платья ярких тонов и костюмы со струящимися брюками.

А вот 7 июня артистка отправилась в студию звукозаписи. Она щегольнула в джинсах палаццо и футболке. Изюминкой образа стал модный укороченный бомбер.

Алсу решила похвастаться обновкой. Наряд визуально сделал ее талию меньше. Образ дополнили кеды. После променада на природе артистка поехала домой на машине.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Ой, какая классная», «Вам не дашь больше 18 лет», «Как вам удается так круто выглядеть», «Наша пчелка летом еще прекраснее», «У вас всегда такие крутые образы», «Выглядите бесподобно», «Любуюсь вами», «Классная такая», «Джинсы сидят круто», — прокомментировали пост подписчики.

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