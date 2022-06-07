Верещагин, Ярушин и другие: кто отправится на следующие «Звезды в Африке»

Похоже, что зрителей ТНТ ждет горючая смесь в новом выпуске шоу.

Олег Верещагин и Стас Ярушин немало потрепали нервы участникам первого и второго выпусков шоу ТНТ «Звезды в Африке».

Артисты прослыли знатными интриганами и яростными борцами за победу, к которой шли любыми методами, не брезгуя ничем.

Вместе с тем, были бы проекты столь интересны, если бы не они? В следующем сезоне реалити его создатели решились на отчаянный шаг, соединив в ядовитую смесь обоих звезд.

Как сообщает Super, в новом шоу «Звезды в Африке» объединят персонажей первых двух сезонов. На этот раз испытывать свои силы и волю отправятся Олег Верещагин, Станислав Ярушин, Саша Стоун, Карина Кросс. Новенькие участники тоже будут, по данным издания, в их числе может оказаться Гусейн Гасанов.

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