«А животик-то большой уже»: дочь Пригожина покрасовалась в обтягивающем мини-платье на последнем сроке беременности

Даная Пригожина объявила, что вышла на финишную прямую ожидания малыша.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная готовится впервые стать мамой. Два месяца назад брюнетка рассекретила свою беременность, заявив, что они с мужем уже знают пол малыша.

Сообщать его подписчикам Даная Пригожина не стала. Зато будущая мама вовсю демонстрирует, как меняется ее фигура с течением беременности.

Даная Пригожина поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлелась в профиль, чтобы формы были видны отчетливее. Для того, чтобы передать объем живота поточнее, Даная Пригожина облачилась в обтягивающее мини-платье. Наряд подчеркнул характерную выпуклость будущей мамы.

Даная Пригожина под снимком дала понять, что рожать ей уже совсем скоро.

«А животик-то большой уже. На финишной», — подписала фото Даная Пригожина.

Напомним, Даная Пригожина вышла замуж третьего марта этого года. Звездный отец Иосиф Пригожин торжество пропустил, ссылаясь на риск заразиться коронавирусом.

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