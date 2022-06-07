«А животик-то большой уже»: дочь Пригожина покрасовалась в обтягивающем мини-платье на последнем сроке беременности

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная готовится впервые стать мамой. Два месяца назад брюнетка рассекретила свою беременность, заявив, что они с мужем уже знают пол малыша.
Сообщать его подписчикам Даная Пригожина не стала. Зато будущая мама вовсю демонстрирует, как меняется ее фигура с течением беременности.
Даная Пригожина поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлелась в профиль, чтобы формы были видны отчетливее. Для того, чтобы передать объем живота поточнее, Даная Пригожина облачилась в обтягивающее мини-платье. Наряд подчеркнул характерную выпуклость будущей мамы.
Даная Пригожина под снимком дала понять, что рожать ей уже совсем скоро.
«А животик-то большой уже. На финишной», — подписала фото Даная Пригожина.
Напомним, Даная Пригожина вышла замуж третьего марта этого года. Звездный отец Иосиф Пригожин торжество пропустил, ссылаясь на риск заразиться коронавирусом.
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