«Видимся нечасто»: Тарзан высказался о разводе с Наташей Королевой

Стало известно, что у них происходит в семье.

Сергей Глушко и Наташа Королева живут вместе уже более 20 лет. Однако в последнее время ходят слухи, что у артистов серьезные разногласия в семье на фоне мировых событий.

Дело в том, что исполнительница «Желтых тюльпанов» — из Украины, а ее супруг в последнее время ярко высказывается в защиту российской армии.

Но нет, Тарзан уверяет в соцсетях, что все у них хорошо, о разводе речи не идет. Наташу он якобы окружил поддержкой и заботой.

«Наташа — девушка занятая, видимся нечасто. И семейные вопросы мы решаем самостоятельно, без помощи журналистов», — объяснил Тарзан.

Глушко также рассказал и о своих увлечениях. Как выяснилось, он занялся театром и написанием картин.

«Есть серьезные предложения, и хорошие антрепризы», — поделился Сергей в беседе с Пятым каналом.

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