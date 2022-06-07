«Что она сделала с собой?»: похудевшая после «Звезд в Африке» Валя Карнавал, зажгла на авто в одежде Барби

Тиктокерша заметно похорошела в последнее время.

Валя Карнавал, несмотря на голод, заметно поправилась во время работы на шоу ТНТ «Звезды в Африке». Из милой хрупкой девчушки на чужбине она неожиданно превратилась в прекрасную пампушку. Впрочем, именно такой ее полюбил Саша Стоун.

Валя Карнавал призналась, что ее вес всю жизнь нестабилен: она то резко худеет, то полнеет. Вернувшись в Москву, прекрасная тиктокерша вновь вернулась в свою былую форму, которую теперь с удовольствием демонстрирует своим подписчикам.

Надев топ и юбочку розового цвета в духе Барби, она устроила танцы на капоте авто, показывая похудевшие формы с разных сторон.

«Что она сделала с собой?» Почему такая красивая стала?», «Валечка, так похорошела», «Красавица наша», — восхищаются подписчики Вали Карнавал.

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