«Я предложила Йосе разъехаться»: Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» больше не вместе

Бывшая участница реалити-шоу Саша Черно сообщила, что они с мужем близки к разводу.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян больше не вместе. Инициатором разрыва стала Саша Черно.

В телеграм-канале она призналась, что больше не может находиться рядом с мужем. Иосиф постоянно провоцировал скандалы.

«Я предложила Йосе разъехаться, конфликты достигли пика… Я не знаю, что меня ждет завтра, но точно знаю, что жить так, как мы жили я больше не могу. Меня это разрушает. Может быть, он для себя что-то поймет, где был не прав и как категорически вести себя нельзя в семье, где есть маленький ребенок», — поделилась Саша Черно.

Она сделала акцент на том, что речи о разводе с Иосифом пока не идет. Саша Черно надеется, что эта пауза поможет им обоим переосмыслить отношения и сохранить их, или же расстаться окончательно.

При этом Саша Черно верит, что они с Иосифом Оганесяном смогут остаться друзьями, чтобы вместе воспитывать сына Стефана.

«Мне нужна абсолютно другая жизнь, спокойная… Чтобы мной восхищались, а не гнобили (а я хорошею и получаю все эти эмоции от других мужчин), давали мне личное пространство.

Я не буду вдаваться в подробности, конечно же не бывает виноватой только одной стороны», — призналась Саша Черно.

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