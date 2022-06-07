Басков призвал власти запретить сбежавшим звездам въезд в Россию на 50 лет

«Натуральный блондин» Николай Басков призвал российские власти жестко отреагировать на то, что многие его коллеги по шоу-бизнесу сбежали из страны в сложный период.
«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — цитирует певца NEWS.ru.
Басков предложил последовать примеру с певицей Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.