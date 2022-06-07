Басков призвал власти запретить сбежавшим звездам въезд в Россию на 50 лет

«Натуральный блондин» Николай Басков призвал российские власти жестко отреагировать на то, что многие его коллеги по шоу-бизнесу сбежали из страны в сложный период.

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — цитирует певца NEWS.ru.

Басков предложил последовать примеру с певицей Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет.

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