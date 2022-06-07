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Названы возможные авторы оскорбительного послания Пугачевой

Скорее всего, это бывшие коллеги Примадонны.

Названы возможные авторы оскорбительного послания Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

На прошлой неделе неизвестные оставили оскорбительное послание Алле Пугачевой на фасаде здания в Москве. Журналистка Алена Жигалова предположила, что сделать это могли бывшие коллеги Примадонны.

«Какая-нибудь Ольга Кормухина или, прости Господи, Наталья Гулькина из группы «Мираж». Или кто там еще в свое время рассказывал в своих интервью о том, что им не удалось супер-звездами стать, потому что Пугачева не давала им дорогу, хватая их за подол, не давая им выйти на сцену. Как Наташа Королева или еще что-то», — заявила Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Некоторые звезды и правда в последнее время вспоминают, как Пугачева якобы помешала их карьере. И лучше бы Алле Борисовне остаться в Израиле, куда она улетела в марте вместе с мужем и детьми.

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