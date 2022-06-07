Выступление Манижи отменили на известном фестивале

Связано это с рядом причин.

Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа в последнее время агрессивно высказывается в адрес нашей страны. При этом критика россиян не мешает артистке зарабатывать деньги в России, что возмутило массу ее поклонников.

Однако во вторник, 7 июня, стало известно, что организаторы фестиваля «Стереолето» отменили выступление Манижи в этом году.

«Друзья, с сожалением сообщаем, что выступление певицы Манижи на «Стереолето» отменяется по не зависящим от нас причинам», — пишут они.

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