Семенович в платье оверсайз с рукавами-фонариками скрыла изъяны фигуры на отдыхе

Певица проводит жаркие дни в Турции. Она отметилась в ярком и женственном образе.

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Еще в группе «Блестящие» она выделялась благодаря своей нестандартной фигуре.

Спустя годы артистка не раз делилась архивными фото с родителями, чтобы доказать просто факт — красота ей досталась от мамы. Также она регулярно хвастается женственными нарядами.

Семенович в свои 42 года мечтает найти любовь. Она признавалась, что готова к детям. Однако с кавалерами певице не везет, хоть у нее и случаются романы. Примечательно, что недавно она уехала отдыхать в Турцию. Там артистка то и дело щеголяет в летних нарядах.

На этот раз Анна вышла на прогулку в платье оверсайз с рукавами-фонариками. Наряд цвета фиалок с разрезом позволил ей сделать акцент на тонких щиколотках и скрыть изъяны фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие признались, что восхищаются ее женственностью. «Какая чудесная девушка», «Прекрасно смотришься», «Отлично выглядите и с прекрасной улыбкой», «Красивое платье», «Ой, ножкой а-ть», «Ну смотришься роскошно», «Аннушка», «Красавица какая», «Супер», «Платье вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

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