«Чтобы дали выступать»: Смолкин прокомментировал новость о «побеге» сына в США с дочкой Тутберидзе

Ранее стало известно, что Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин будут кататься под флагом Америки.

Фигуристы Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин, сын звезды сериала «Прекрасная няня» Бориса Смолкина, будут выступать за США. Об этом сообщила западным СМИ мать спортсменки. А вот отец спортсмена оказался почему-то не в курсе судьбоносного решения своего наследника.

Борис Смолкин заявил изданию Woman.ru что он буквально вчера разговаривал с сыном, и тот ничего подобного ему не говорил.

«Честно не знаю. Судя по всему, это вранье», — сказал артист.

В то же время он признал, что его сын с партнершей готовятся к чему-то важному, ждут, когда им разрешать выступать.

«Сейчас такое дело, главное чтобы дали возможность выступить», — сказал Борис Смолкин.

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