«Носятся, как со священной коровой»: беременная Катя Токарева из «Дома-2» рассказала, как к ней относятся в Польше

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева находится на 27-й неделе беременности. Через три месяца она подарит своему мужу Юрию Слободяну сына.

Первенец пары экс-участников «Дома-2» появится на свет в Польше. В эту страну Токарева и Слободян переехали на ПМЖ пару лет назад.

В микроблоге Катя Токарева рассказала, как наблюдают за беременными женщинами в Польских клиниках.

Она призналась, что была не очень довольна ведением беременности в государственном госпитале и перевелась в частный.

Организация, где трудится Катя Токарева делает постоянные отчисления, так что для Кати услуги в клинике предоставляются бесплатно. Каждые четыре недели будущая мама посещает врача, который проводит полное обследование.

«На протяжении всей беременности с тобой носятся, как со священной коровой. Уже нехотя ползешь до врача и анализов и понимаешь, что и так нового ничего не узнаешь и все хорошо», — рассказала Катя Токарева в микроблоге.

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