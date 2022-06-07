Экс-жена Эмина в белоснежном мини-платье и сапогах-трубах впервые за долгое время вышла в свет

Эмин Агаларов уже давно строит карьеру певца. Но также он является влиятельным бизнесменом, первым вице-президентом группы компаний Crocus Group.

Несмотря на свою занятость, артист часто уделяет время детям от первого брака с Лейлой Алиевой. Также у него подрастает дочка Афина, рожденная от Алены Гавриловой. Супруги были вместе меньше двух лет.

Примечательно, что в прошлом году Эмин намекнул, что воссоединился с обладательницей титула «Мисс Мордовия — 2004». Она снялась в его новом клипе. Однако в последнее время Гаврилова отдыхала с дочкой в Дубае. Лишь на днях она вернулась в Москву и отметилась на прогулке кэжуал образе с джинсами.

На этот раз Алена впервые за долгое время вышла в свет. Она отправилась на вечеринку, где щегольнула в белом летнем мини-платье и актуальных сапогах-трубах. Примечательно, что она подчеркнула стройную фигуру и сделала акцент на загорелых ногах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Гаврилова. Многие остались в восторге от ее наряда. «Вы прям ангел», «Как же вам идет белый цвет», «Ну очень стройная», «Изумительный образ», «До чего красивая», «Эмин вас уже не отпустит», «Выглядите бесподобно», «Сапожки крутые», — прокомментировали пост подписчики.

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