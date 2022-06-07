«Сегодня улетим»: Бузова покинула Россию после скандального концерта в «Крокусе»

На минувших выходных Ольга Бузова показала скандальное шоу в столичном «Крокусе». В одном из номеров бывшая ведущая «Дома-2» примерила на себя образ папы римского на фоне всевидящего ока. Многие посчитали, что телеведущая оскорбила чувства верующих.

Бузова, в свою очередь, поспешила оправдаться: мол, ничего плохого сделать не хотела. Певица поспешила уехать из России, пока, видимо, не разразился огромный скандал.

«Сегодня улетим», — написала она в соцсетях.

Куда именно направилась Бузова — неизвестно. На фото видны пальмы, бассейн и отель, в котором телеведущая остановилась вместе с подругой.

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