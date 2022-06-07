Бритая голова и безобразный живот: Саша Черно в бикини напомнила, как выглядела во времена участия в «Доме-2»

Экс-участница проекта Саша Черно поделилась снимком, на котором она необъятных размеров позирует в купальнике.

Бывшей участнице «Дома-2» Саше Черно, которая экстремально похудела за последнее время, поклонники часто задают бестактные вопросы.

Так, Саше напомнили, как на «Доме-2» она заявляла, что ей в себе все устраивает, и она совершенно не хочет худеть.

На это Черно ответила, что со временем ее мнение изменилось. В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, напомнив, как выглядела во времена участия в проекте.

В кадре она позирует в бикини, демонстрируя огромный живот и полное отсутствие талии.

«Искренне считаете, что мне до сих пор должно это нравиться?» — риторически спросила Саша Черно у подписчиков.

Виновником набора веса Саша Черно назвала несчастную любовь. Когда-то ей, стройной девушке, вскружил голову парень.

Расставание было болезненным и, как итог, нереальный набор веса. Молодого человека в несчастья Саша Черно не винит, считая лишний вес целиком и полностью зоной своей ответственности.

«Я думаю, каждая девочка проходила через подобный стресс. Когда тебе вскружили голову болтовней. Подсаживаешься на кого-то и все. Нужно прорабатывать и смотреть причины. Потому что последствия потом могут быть ужасны… Всегда нужно думать головой. Вот знаете, есть расчетливые? Вот такой надо быть», — высказалась Саша Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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