«Пусть посидит в Узбекистане»: Соседов вслед за Фадеевым посмеялся над Наргиз

Похоже, что певица заметалась в сложившихся обстоятельствах и не знает, как себя вести.

Певицу Наргиз депортировали из России назад в Узбекистан, где она отсиживалась после громких заявлений. Будучи на родине, она не успокоилась и решила бросить еще информации на вентилятор, заявив, что намерена теперь петь песни из прежнего репертуара. А они, напомним, принадлежат по закону Максу Фадееву.

Продюсер усмехнулся, услышав об этом. Он предупредил через Telegram-канал «Неопра, блин!», что это уголовно наказуемое преступление. И посмеялся над бывшей подопечной, заявив, что Наргиз сама показала этим поступком интересный факт — без его композиций она является обычной караочной певицей. И только с ними была настоящей звездой.

Не скрыл злорадства и музыкальный критик Сергей Соседов, когда услышал про депортацию Наргиз.

«Туда ей и дорога! Незачем говорить ерунду, надо думать, о чем ты говоришь, надо думать головой и вообще отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Пусть она посидит в Узбекистане и немножко подумает. Это должна быть ей наука! Но странно, почему она в Узбекистане, я знаю, что она гражданка США», — заявил Соседов Telegram-каналу «Звездач».

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