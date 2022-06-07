Бедрос Киркоров неожиданно оказался в незнакомой семье

После официального празднования своего 90-летнего юбилея Бедрос Киркоров продолжил принимать поздравления. Через два дня после торжеств артиста видели в Тульской области: он дал концерт в г. Узловая, в небольшом доме культуры.

Встретили его очень гостеприимно: хлебом-солью и народными песнями. Бедрос Филиппович попробовал свежий каравай, его буквально осыпали комплиментами и пожеланиями здоровья. Потом он посетил местный пункт сбора помощи для беженцев из Донбасса.

А после этого Киркоров-старший дал двухчасовой концерт — несмотря на то, что только недавно выписался из больницы, где лечил сердце. В концерте участвовал также его друг, певец Александр Матвеев.

И после концерта Бедрос не ушел от своих зрителей: общался с людьми, рассказывал истории из своей жизни. Рядом находилась его жена. В завершение вечера артист оказался в гостях у местных жителей. Его усадили за стол, угостили домашними блюдами. Как признался певец Матвеев:

«Удивительно, что не местная администрация, а самая обычная семья пригласила его на ужин».

Так завершился юбилей Бедроса Киркорова, домой он вернулся не только с цветами, но и с тульскими пряниками, сообщает издание «МК».

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